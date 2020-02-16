Украина поможет эвакуировать из Уханя аргентинцев

Украинский самолет, который 19 февраля должен эвакуировать из китайского Уханя граждан Украины, заберет оттуда и иностранцев, в частности аргентинцев. Об этом "BBC Украина" сообщили в Минздраве.

В целом Украина планирует эвакуировать из Китая 56 человек, из которых 11 - иностранцы.



В Минздраве сообщили, что эвакуацию проведет гражданский самолет авиакомпании SkyUp.



Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщали, что самолет полетит в Китай для эвакуации украинцев 18 февраля, а вернется на следующий день.



Речь идет о здоровых людях, которые согласились пройти в Украине 14-дневный карантин.



Власти Украины долго не могли найти место, где люди будут проходить карантин. По словам руководителя правительства, сейчас готовят четыре места.



Как сообщали Українські Новини, за последние сутки коронавирусом заразились две тысячи человек, еще 142 - умерли.



Кроме того, эвакуация украинцев из китайского Уханя обойдется в 4,5 млн гривен.

Тем временем есть 4 варианта размещения украицев на карантин из Уханя.