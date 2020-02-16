З початку року на водоймах загинуло 60 осіб, - ДСНС

Більше 60 людей загинуло на водоймах з початку року. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.



Згідно з ним, більшість загиблих - рибалки, які не дотримувалися правил безпеки. Також загинуло 4 дітей.



Рятувальники закликають українців не виходити на тонкий і ненадійний лід.



Як повідомляли Українські Новини, автомобіль Audi 80 з тілами 4 чоловіків виявлений у водоймі в селі Коти (Яворівський район, Львівська область).

Загиблі – жителі села Коти і Пісоцький 1995,1996, 1999 та 2000 років народження.



Раніше у Запорізькій області троє дітей 2014 року народження потонули в ставку. Двоє хлопчиків і дівчинка разом пішли гуляти і довгий час не поверталися додому.

Крім того, двоє хлопчиків віком 9 і 10 років потонули на озері Світязь.

Тим часом у 2019 році за півроку у водоймах України потонуло 600 осіб. У ДСНС повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.