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16 лютого 2020, неділя, 16:22 11
Суспільство 2020-02-16T17:30:02+02:00
Українські Новини
З початку року на водоймах загинуло 60 осіб, - ДСНС

З початку року на водоймах загинуло 60 осіб, - ДСНС

Валерия Драгомирова
дснс, Рятувальники, Смерть, Водойми
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Більше 60 людей загинуло на водоймах з початку року. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.


Згідно з ним, більшість загиблих - рибалки, які не дотримувалися правил безпеки. Також загинуло 4 дітей.

Рятувальники закликають українців не виходити на тонкий і ненадійний лід.

Як повідомляли Українські Новини, автомобіль Audi 80 з тілами 4 чоловіків виявлений у водоймі в селі Коти (Яворівський район, Львівська область).

Загиблі – жителі села Коти і Пісоцький 1995,1996, 1999 та 2000 років народження.

Раніше у Запорізькій області троє дітей 2014 року народження потонули в ставку. Двоє хлопчиків і дівчинка разом пішли гуляти і довгий час не поверталися додому.

Крім того, двоє хлопчиків віком 9 і 10 років потонули на озері Світязь.

Тим часом у 2019 році за півроку у водоймах України потонуло 600 осіб. У ДСНС повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

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