Во Львовской области в водоеме утонула машина с 4 молодыми мужчинами

Автомобиль Audi 80 с телами 4 мужчин обнаружен в водоеме в селе Коты (Яворовский район, Львовская область). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини. Также он разместил фото. Погибшие – жители села Коты и Писоцький 1995,1996, 1999 и 2000 годов рождения. Другие подробности не сообщаются. На место события прибыла полиция. Ведется расследование. Как сообщали Українські Новини, на Пасху в реке под Киевом утонул автомобиль. Также под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком.