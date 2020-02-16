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16 февраля 2020, воскресенье, 12:10 719
Происшествия 2020-02-16T12:10:12+02:00
Українські Новини
Во Львовской области в водоеме утонула машина с 4 молодыми мужчинами

Во Львовской области в водоеме утонула машина с 4 молодыми мужчинами

Ольга Фандорина
Автомобиль, Смерть, Затопление автомобиля, Львовская область
Автомобиль. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Автомобиль. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Автомобиль Audi 80 с телами 4 мужчин обнаружен в водоеме в селе Коты (Яворовский район, Львовская область).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Также он разместил фото.

Погибшие – жители села Коты и Писоцький 1995,1996, 1999 и 2000 годов рождения.

Другие подробности не сообщаются.

На место события прибыла полиция.

Ведется расследование.

Как сообщали Українські Новини, на Пасху в реке под Киевом утонул автомобиль.

Также под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком.

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