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04 июля 2019, четверг, 20:43 29
Происшествия 2019-07-04T20:43:22+03:00
Українські Новини
Двое мальчиков утонули на озере Свитязь

Двое мальчиков утонули на озере Свитязь

Вчера, 3 июля, в Волынской области на озере Свитязь утонули двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Так, сообщается, что дети пошли купаться на озеро без присмотра родителей.

"Около 18:30 (3 июля) на озере Свитязь в Шацком районе двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пошли купаться без присмотра родителей и не вернулись. На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке "Шторм-400". Они и обнаружили тела погибших детей, жителей Львовской области", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 29 июня, с начала года в водоемах Украины утонуло 600 человек.

Ранее в Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков.

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