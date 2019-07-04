Двое мальчиков утонули на озере Свитязь

Вчера, 3 июля, в Волынской области на озере Свитязь утонули двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Так, сообщается, что дети пошли купаться на озеро без присмотра родителей.

"Около 18:30 (3 июля) на озере Свитязь в Шацком районе двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пошли купаться без присмотра родителей и не вернулись. На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке "Шторм-400". Они и обнаружили тела погибших детей, жителей Львовской области", – говорится в сообщении.

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