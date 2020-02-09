В Запорожской области трое детей утонули в пруду

3 детей 2014 года рождения утонули в пруду в одном из сел в Запорожском районе Запорожской области 8 февраля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в области.



По данным ведомства, двое мальчиков и девочка вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой.



Родители детей самостоятельно начали их искать и обнаружили их в местном пруду.



Прибывшие на вызов врачи скорой медицинской помощи провели реанимационные мероприятия, однако дети умерли.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.



Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году за полгода в водоемах Украины утонули 600 человек. В ГСЧС сообщают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.



Ранее за выходные в Украине утонули 42 человека. Отмечается, что наибольшее количество смертельных случаев на воде зафиксировано в Киевской области – 63 человека.



Кроме того, двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет утонули на озере Свитязь.