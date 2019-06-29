С начала года в водоемах Украины утонуло 600 человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщила о 600 погибших на водоемах с начала года.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что более полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года.\r\nС начала июня количество погибших составило более 300 человек, в том числе 42 ребенка, 10 детей удалось спасти.\r\nВ службе сообщают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.\r\nКак сообщали Українські Новини, в прошлом году за первый месяц лета из-за недостаточного контроля родителей утонуло 12 детей.\r\nТрагедия в Бердянске: в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков.\r\nПод Харьковом две маленькие сестры утонули в самодельном бассейне.