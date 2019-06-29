подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 июня 2019, суббота, 18:45 142
Происшествия 2019-06-29T18:45:27+03:00
Українські Новини
С начала года в водоемах Украины утонуло 600 человек

С начала года в водоемах Украины утонуло 600 человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщила о 600 погибших на водоемах с начала года.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Отмечается, что более полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года.

С начала июня количество погибших составило более 300 человек, в том числе 42 ребенка, 10 детей удалось спасти.

В службе сообщают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году за первый месяц лета из-за недостаточного контроля родителей утонуло 12 детей.

Трагедия в Бердянске: в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков.

Под Харьковом две маленькие сестры утонули в самодельном бассейне.

Больше новостей о: Утопление Водоемы ГосЧС

Архив
Новости
На фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото дня: Боевой фрегат "Гетьман Сагайдачный" провел зрелищные учения в море 19:10
С начала года в водоемах Украины утонуло 600 человек 18:45
Жена правителя Дубая сбежала в Германию и прихватила $40 миллионов, - СМИ 18:10
Путин "объяснил" Трампу ситуацию с пленными украинскими моряками 17:42
Освобожденного из плена украинца Великого СБУ передала в прокуратуру 17:12
больше новостей
Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля 06:00 Карта
Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери 11:21
Повышение пенсий могут отменить: эксперты объяснили, почему надо менять пенсионный закон 10:14
НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника 05:59
Гройсман поддержал уход Климкина в отставку на несколько месяцев 08:21
больше новостей
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы 09:30 Мнение
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ 15:40
В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц 09:00
Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае 08:43 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok