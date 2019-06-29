С начала года в водоемах Украины утонуло 600 человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщила о 600 погибших на водоемах с начала года.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Отмечается, что более полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года.

С начала июня количество погибших составило более 300 человек, в том числе 42 ребенка, 10 детей удалось спасти.

В службе сообщают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году за первый месяц лета из-за недостаточного контроля родителей утонуло 12 детей.

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