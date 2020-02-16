Киян попереджають про погану видимість через туман

Вранці 16 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м. Рятувальники попередили про 1 рівень небезпеки. Про це повідомляє ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, вранці 16 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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