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16 лютого 2020, неділя, 08:45 8
Суспільство 2020-02-16T08:45:02+02:00
Українські Новини
Киян попереджають про погану видимість через туман

Киян попереджають про погану видимість через туман

Валерия Драгомирова
дснс, Київ, Київська область, Туман
Туман. Фото: Facebook/ ДСНС
Туман. Фото: Facebook/ ДСНС

Вранці 16 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м. Рятувальники попередили про 1 рівень небезпеки. Про це повідомляє ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, вранці 16 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, у неділю в Україні буде тепло і сухо. У Києві неділя обіцяє пахнути весною: сухо, +5, +6 градусів. А в понеділок буде вітряно.


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