Киян попереджають про погану видимість через туман

Вранці 16 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м. Рятувальники попередили про 1 рівень небезпеки. Про це повідомляє ДСНС. "За даними Укргідрометцентру, вранці 16 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі. Як повідомляли Українські Новини, у неділю в Україні буде тепло і сухо. У Києві неділя обіцяє пахнути весною: сухо, +5, +6 градусів. А в понеділок буде вітряно. Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму. Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні, а народний синоптик дав прогноз для України на весь 2020.