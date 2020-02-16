Пришла весна: синоптик дала прогноз погоды на воскресенье

В то время как мощный циклон с центром под Исландией сегодня будет нагонять ураганные ветра на Великобританию, страны Скандинавии и охватит сильным ветром значительную часть Европы, в Украине синоптическая ситуация ожидается благоприятной. Об этом написала на странице в Facebook Наталья Диденко.



"К нам не дотянет ни ветром, ни осадками - встанет на защиту антициклоническая полоса, полоса высокого атмосферного давления. Поэтому в воскресенье в Украине синоптическая ситуация ожидается благоприятной", - сообщила Диденко.



Сообщается, что ни осадков, ни сильного ветра не будет, а будет преобладать теплая погода.



В течение 16 февраля ожидается + 4 + 9 градусов, немного свежее в восточных областях, + 2 + 4 градуса.



В Киеве воскресенье обещает пахнуть весной: сухо, +5, +6 градусов.



"В понедельник усилится ощутимо ветер, поэтому погулять на воздухе завтра будет лучше. Тем более, что - выходной", - посоветовала синоптик.





Карта: Facebook/Наталья Диденко

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