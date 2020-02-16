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16 февраля 2020, воскресенье, 06:30 363 Карта
Lifestyle 2020-02-16T06:30:02+02:00
Українські Новини
Пришла весна: синоптик дала прогноз погоды на воскресенье

Пришла весна: синоптик дала прогноз погоды на воскресенье

Валерия Драгомирова
Мощный циклон, Европа, погода в Украине, Ветер, Погода, Прогноз погоды
Котики. Фото:look.com.ua
Котики. Фото:look.com.ua

В то время как мощный циклон с центром под Исландией сегодня будет нагонять ураганные ветра на Великобританию, страны Скандинавии и охватит сильным ветром значительную часть Европы, в Украине синоптическая ситуация ожидается благоприятной. Об этом написала на странице в Facebook Наталья Диденко.


"К нам не дотянет ни ветром, ни осадками - встанет на защиту антициклоническая полоса, полоса высокого атмосферного давления. Поэтому в воскресенье в Украине синоптическая ситуация ожидается благоприятной", - сообщила Диденко.

Сообщается, что ни осадков, ни сильного ветра не будет, а будет преобладать теплая погода.

В течение 16 февраля ожидается + 4 + 9 градусов, немного свежее в восточных областях, + 2 + 4 градуса.

В Киеве воскресенье обещает пахнуть весной: сухо, +5, +6 градусов.

"В понедельник усилится ощутимо ветер, поэтому погулять на воздухе завтра будет лучше. Тем более, что - выходной", - посоветовала синоптик.

Карта: Facebook/Наталья ДиденкоКарта: Facebook/Наталья Диденко

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.




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