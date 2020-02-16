За останню добу на коронавірус захворіли дві тисячі осіб, ще 142 - померли

У той час як перша вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через півтора року, за добу в Китаї від наслідків зараження коронавірусом COVID-19 загинули 142 людини. Про це заявили в Держкомітеті охорони здоров'я КНР, повідомляє "DW".

Незважаючи на це, число смертей вже третій день підряд знижується. 139 летальних випадків припадає на провінцію Хубей, де знаходиться місто Ухань - центр поширення коронавірусу. Протягом 12 днів знижується і кількість заражень за межами провінції Хубей.

У той же час загальна кількість заражених в Китаї становить 68 500 чоловік, від наслідків зараження загинуло 1 665 осіб. За останню добу виявлено 2 009 нових випадків зараження, з них -1 843 в провінції Хубей.



Як повідомляли Українські Новини, в Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу.



Крім того, ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.



За словами голови ВООЗ, ця назва була вибрана, тому що її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.

Тим часом у Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом.