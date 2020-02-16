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  • За останню добу на коронавірус захворіли дві тисячі осіб, ще 142 - померли
16 лютого 2020, неділя, 08:15 10
Світ 2020-02-16T09:30:02+02:00
Українські Новини
За останню добу на коронавірус захворіли дві тисячі осіб, ще 142 - померли

За останню добу на коронавірус захворіли дві тисячі осіб, ще 142 - померли

Валерия Драгомирова
Хубей, Ухань, зараження, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час як перша вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через півтора року, за добу в Китаї від наслідків зараження коронавірусом COVID-19 загинули 142 людини. Про це заявили в Держкомітеті охорони здоров'я КНР, повідомляє "DW".

Незважаючи на це, число смертей вже третій день підряд знижується. 139 летальних випадків припадає на провінцію Хубей, де знаходиться місто Ухань - центр поширення коронавірусу. Протягом 12 днів знижується і кількість заражень за межами провінції Хубей.

У той же час загальна кількість заражених в Китаї становить 68 500 чоловік, від наслідків зараження загинуло 1 665 осіб. За останню добу виявлено 2 009 нових випадків зараження, з них -1 843 в провінції Хубей.


Як повідомляли Українські Новини, в Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Крім того, ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.

За словами голови ВООЗ, ця назва була вибрана, тому що її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.

Тим часом у Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом.

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