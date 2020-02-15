Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку

Сьогодні, 15 лютого, в Закарпатській області очікується сніголавинна небезпека. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру. Так, повідомляється, що буде зберігатися значна сніголавинна небезпека. "За прогнозами Укргідрометцентру, 15 лютого у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму. Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні, а народний синоптик дав прогноз для України на весь 2020. Тим часом згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень. Крім того, на Стрітення в Україні місцями пройдуть снігопади.