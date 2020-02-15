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15 лютого 2020, субота, 10:10 6
Суспільство 2020-02-15T10:29:38+02:00
Українські Новини
Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку

Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку

Анна Рудык
сніголавинна ситуація, Сніголавинна небезпека, погода в Карпатах, погода в Україні
Сніг у Карпатах. Фото: facebook.com/www.sneg.info/
Сніг у Карпатах. Фото: facebook.com/www.sneg.info/

Сьогодні, 15 лютого, в Закарпатській області очікується сніголавинна небезпека. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що буде зберігатися значна сніголавинна небезпека.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 15 лютого у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні, а народний синоптик дав прогноз для України на весь 2020.

Тим часом згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

Крім того, на Стрітення в Україні місцями пройдуть снігопади.

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