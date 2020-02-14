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14 февраля 2020, пятница, 21:00 158 Карта
Общество 2020-02-14T21:00:01+02:00
Українські Новини
Перепады в 17 градусов: в субботу в Украине местами пройдут снегопады

Перепады в 17 градусов: в субботу в Украине местами пройдут снегопады

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: pixabay.co
Погода. Фото: pixabay.co

15 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -4…-9 градусов, днем -2…+3 градуса. В Моршине местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса. В Трускавце местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса. В Сваляве местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.
В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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