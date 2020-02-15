Вакарчук задекларував багатомільйонні гонорари за виступи

Депутат Верховної Ради і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, прес-служба якого раніше відмовилася коментувати його гонорар за виступ в Мінську в кінці грудня, вніс зміни у свою декларацію, зафіксувавши в ній майже 13 млн гривень доходу. Про це свідчать дані декларації Вакарчука, оновлені 13 лютого 2020 року, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними декларації депутата, дохід Вакарчука становив 12 млн 904 тис. гривень.

У графі "вид доходу" депутат зазначив, що цю суму становлять отримані гонорари за 2016-2017 роки за виступу Вакарчука як артиста. Джерелом доходу вказана швейцарська фірма Amber Production AG.

Скріншот: сайт НАЗК/декларації

Як повідомляли Українські Новини, Центр соціальних і маркетингових досліджень "Социс" (Socis) повідомив, що за результатами соціологічного опитування за політичну партію "Голос", очолювану народним депутатом В'ячеславом Вакарчуком, проголосували б 2,2% респондентів, що визначилися з вибором. З таким рейтингом популярності "Голос" гарантовано не зможе подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр і пройти до Верховної Ради України на парламентських виборах.

Також 4 січня стало відомо, що Вакарчук не задекларував гонорар від виступу в Мінську, хоча гурт "Океан Ельзи" назвала виступ "комерційною діяльністю".