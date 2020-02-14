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14 лютого 2020, пʼятниця, 17:29 7
Суспільство 2020-02-14T17:51:36+02:00
Українські Новини
54,4% опитаних SOCIS вважають Росію агресором

54,4% опитаних SOCIS вважають Росію агресором

Кира Молчанова
SOCIS, Центр соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, Соціологічне опитування, Росія, Російська агресія
Опитування. Фото: Pixabay
Опитування. Фото: Pixabay

Після того, як опитування встановили: 67,3% респондентів вважають ситуацію в Україні напруженою, соціологи з'ясували, що 54,4% респондентів, опитаних Центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, вважають Росію агресором, який загрожує існуванню України як держави, і від якого потрібно захищатися і не підтримувати ніяких відносин.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, з яким із тверджень вони на даний момент згодні.

Так, 30,9% опитаних вважають, що Росія — звичайна сусідня країна, з якої необхідно підтримувати добросусідські відносини, як і з усіма іншими країнами; 8,6% вважають Росію дружньою і братською країною, з якою необхідно розвивати теплі і дружні відносини; 5,7% — не знають або відмовилися відповісти.

При цьому 63% респондентів вважають, що Росія займає ворожу позицію щодо України, 57,8% — що загроза від Росії і її президента Володимира Путіна для незалежності та територіальної цілісності України продовжує бути реальною, а 35,4% — що загроза від Росії і її президента Володимира Путіна для незалежності та територіальної цілісності занадто перебільшена, 6,9% — відмовилися відповісти.

Опитування проводилося з 1 по 10 лютого 2020 року шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), в якому було опитано 2 000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,1%.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю Зеленський обговорив з Путіним підготовку до наступної зустрічі лідерів у "нормандському форматі".

водночас, 75% опитаних "Демініціативами" і КМІС підтримують ініціативу Зеленського про переговори з Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі.

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