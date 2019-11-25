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25 ноября 2019, понедельник, 12:47 204
Общество 2019-11-25T13:15:02+02:00
Українські Новини
Почти 40% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, - опрос

Почти 40% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, - опрос

Соцопрос, Прекращение огня, Владимир Зеленский, Развитие Украины
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

39,2% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 35,9% - в правильном, 24,8% - затруднились ответить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 69,4% опрошенных считают правильным свой выбор на президентских выборах, 7,2% - правильным только в первом туре, 5,2% - правильным только во втором туре, 6,7% - что в обоих турах их выбор был неправильным, 11,7% - затруднились ответить.

Также 73,7% респондентов считают, что первоочередным действием Президента Владимира Зеленского должно быть прекращения огня на Донбассе, 51,3% - рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий), 37,4% - уменьшение тарифов, 35,3% - наказание виновных в коррупции чиновников, 27,8% - уменьшение влияния олигархов на политику, 21,1% - повышение качества медицины, 13,1% - возвращение Крыма, 9,9% - объединение страны, отмена неприкосновенности депутатов, 9,3% - активизация сотрудничества с Европейским союзом и НАТО, 8,8% - укрепление украинской армии, 6,6% - реформирование образования.

Опрос проводился "Деминициативами" и КМИС с 4 по 19 ноября 2019 года среди 2 041 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансировался Представительством Европейского Союза в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, 75% опрошенных "Деминициативами" и КМИС поддерживают инициативу Зеленского о переговорах с Путиным для решения конфликта на Донбассе.

Кроме того, украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском. 

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