67,3% опрошенных SOCIS считают ситуацию в Украине напряженной

В то время как проводимые в России опросы отмечают, что 47% опрошенных россиян относятся к Украине отрицательно, 67,3% респондентов, опрошенных Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, считают ситуацию в Украине напряженной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 17,9% респондентов оценивают ситуацию как взрывоопасную, 13,4% считают ее стабильной, а 1,6% — отказались от ответа.

Также 51,6% опрошенных считают, что события в стране развиваются в чем-то в правильном, в чем-то неправильном направлении, 33,2% — в неправильном, 11,9% — в правильном, 3,4% — отказались от ответа.

Кроме этого, 55,9% опрошенных украинцев не поддерживают проведение на данный момент массовых протестных акций в стране, 28% — поддерживают, но участвовать не будут, 12,7% — поддерживают и готовы участвовать, 3,4% — отказались от ответа.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля 2020 года путем личного формализованного интервью (face-to-face), в котором было опрошено 2 000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,1%.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года 39,2% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии считали, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 35,9% — в правильном, 24,8% — затруднились ответить.

В то же время, 75% опрошенных "Деминициативами" и КМИС поддерживают инициативу Зеленского о переговорах с Путиным для решения конфликта на Донбассе.