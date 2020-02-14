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14 лютого 2020, пʼятниця, 11:32 5
Фінанси 2020-02-14T12:00:02+02:00
Українські Новини
Курс рубля в обмінниках підскочив у День закоханих

Курс рубля в обмінниках підскочив у День закоханих

Надежда Комендантова
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Рублі. Фото: Rufabula.com
Рублі. Фото: Rufabula.com

У п'ятницю, 14 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 13 лютого, зріс на 1 копійку і становить 3,48 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу зріс на 2 копійки і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 14 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,48 3,93
Максимальний 3,79 5,00
Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 лютого на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 8,30 коп. до 24,2959 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 лютого, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 1 коп. в четвер зміцнився на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.

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