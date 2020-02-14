Курс рубля в обмінниках підскочив у День закоханих

У п'ятницю, 14 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 13 лютого, зріс на 1 копійку і становить 3,48 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу зріс на 2 копійки і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 14 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,48 3,93 Максимальний 3,79 5,00 Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 лютого на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 8,30 коп. до 24,2959 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 лютого, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 1 коп. в четвер зміцнився на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.