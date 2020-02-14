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14 февраля 2020, пятница, 10:18 100
Финансы 2020-02-14T10:18:47+02:00
Українські Новини
Курс доллара упал, а евро обвалился: почем валюта в обменниках в День влюбленных

Курс доллара упал, а евро обвалился: почем валюта в обменниках в День влюбленных

Надежда Комендантова
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Обмен валют. Фото: Depo.Київ
Обмен валют. Фото: Depo.Київ

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 февраля на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,30 коп. до 24,2959 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,99 коп. до 26,3084 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,75 коп. до 26,7238 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,2959 24,5591 26,3084 26,7238 3,50 3,94
Максимальный 24,4000 24,8500 26,5000 27,0000 3,80 5,00
Минимальный 24,0000 24,4500 26,0000 26,6000 2,50 3,82

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 февраля, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.

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