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13 февраля 2020, четверг, 11:27 355
Финансы 2020-02-13T11:28:07+02:00
Українські Новини
Курс продажи рубля упал в обменниках в четверг

Курс продажи рубля упал в обменниках в четверг

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубли
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 13 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 12 февраля, вырос на 3 копейки и составляет 3,47 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи понизился на 4 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 13 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,47 3,91
Максимальный 3,79 5,00
Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 февраля на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 февраля, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Также Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.

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