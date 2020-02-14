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14 февраля 2020, пятница, 06:00 45
Экономика 2020-02-14T06:00:02+02:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну: курс валют на День влюбленных и выходные

НБУ укрепил гривну: курс валют на День влюбленных и выходные

Анна Рудык
Курс валют, Курс евро, Курс НБУ, Курс гривны, курс доллара
Гривны. Фото: hvylya.org
Гривны. Фото: hvylya.org

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 февраля, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 февраля, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,9066
1 доллар США 24,4795
1 швейцарский франк 25,0072
10 иен 2,2308
10 российских рублей 3,8507
1 евро 26,5872

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 февраля на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD. А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 12 февраля, вырос на 3 копейки и составляет 3,47 гривен за 10 рублей.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.

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