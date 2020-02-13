Гривна на межбанке после длительного падения подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,54-24,57 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,47-24,49 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,44-24,46 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,99% с 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 февраля, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 февраля на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD. А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 12 февраля, вырос на 3 копейки и составляет 3,47 гривен за 10 рублей.