В Україні заарештували всі активи і майно мільярдера Жеваго

В Україні заарештували всі активи і майно екс-депутата Ради, президента ФК "Ворскла" та власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго,якому НАБУ повідомило про підозру у декларуванні недостовірної інформації на понад 19 млн гривень. Про це передає Телеграм-канал UN - сливи та груші.

Наголошується, що мова йде про рухоме і нерухоме майно, а також банківські рахунки колишнього нардепа.

Скріншот: t.me/insidersnews

На яку суму заарештовано майно, джерела не кажуть, але відзначають, що майна чимало.

"Трохи майна є", - повідомило джерело

Також вирішується питання про майно Жеваго в Лондоні.

"Нам відомо, яке у нього майно у Лондоні", - додали там.

Українське майно Жеваго заарештовано за клопотанням ДБР та прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне бюро розслідувань оголосило в розшук Жеваго.

Також екс-директор ДБР Роман Туба раніше заявив, що мільярдер Костянтин Жеваго ховається в одній з країн Європи.

Наприкінці жовтня контролююча Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанія Ferrexpo plc (Великобританія) заявила, що її акціонер Костянтин Жеваго тимчасово залишає посаду генерального директора компанії і рада директорів призначила виконуючим обов'язки гендиректора Кріса Мэве.