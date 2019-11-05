Жеваго скрывается в одной из стран Европы, - Труба

Бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго, котрому НАБУ сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен, скрывается в одной из стран Европы.

Об этом Українським Новинам сообщил директор ГБР Роман Труба.

"В одной из европейских стран", - сказал он, отвечая на вопрос, где сейчас находится Жеваго.

Труба не смог уточнить, подало ли ГБР запрос в Интерпол об объявлении его в международный розыск.

По данным источников Українських Новин, Жеваго находится в Швейцарии.

Как сообщали Українські Новини, экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в Госбюро расследований. Ранее САП вернула НАБУ представление о снятии неприкосновенности с депутата-миллиардера Константина Жеваго.

В конце октября контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба- Полтавская область) компания Ferrexpo plc (Великобритания) заявила, что ее акционер Константин Жеваго временно покидает пост генерального директора компании и совет директоров назначил исполняющим обязанности гендиректора Криса Мэве.