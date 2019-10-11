Экс-депутата Жеваго подозревают в недекларировании 19 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему депутату Верховной Рады Константину Жеваго о подозрении в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\nЕму сообщили о подозрении заочно по ст. 366-1 Уголовного кодекса.\r\nУстановлено, что экс-депутат не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТак, в 2015- 2016 годах он не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году - более 9 млн гривен.\r\nРасследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют с 2017 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований объявило в розыск Жеваго. \r\nСовладелец компании Ferrexpo Константин Жеваго находится за границей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 4,4% за неделю. Наименьшая цена за указанный период зафиксирована 27 сентября, наибольшая - 20 сентября.