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11 октября 2019, пятница, 18:20 14
Судебная власть 2019-10-11T18:24:28+03:00
Українські Новини
Экс-депутата Жеваго подозревают в недекларировании 19 млн гривен

Экс-депутата Жеваго подозревают в недекларировании 19 млн гривен

Константин Жеваго
Константин Жеваго

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему депутату Верховной Рады Константину Жеваго о подозрении в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Ему сообщили о подозрении заочно по ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Установлено, что экс-депутат не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.

Так, в 2015- 2016 годах он не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году - более 9 млн гривен.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют с 2017 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований объявило в розыск Жеваго. 

Совладелец компании Ferrexpo Константин Жеваго находится за границей.

Ранее акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 4,4% за неделю. Наименьшая цена за указанный период зафиксирована 27 сентября, наибольшая - 20 сентября.

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