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28 октября 2019, понедельник, 10:49 13
Экономика 2019-10-28T10:57:01+02:00
Українські Новини
Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo

Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo

Назначение, Ferrexpo, Константин Жеваго
Константин Жеваго. Фото: Українське фото
Константин Жеваго. Фото: Українське фото

Контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба- Полтавская область) компания Ferrexpo plc (Великобритания) заявляет, что ее акционер Константин Жеваго временно покидает пост генерального директора компании и совет директоров назначил исполняющим обязанности гендиректора Криса Мэве.

Об этом говорится в сообщении Ferrexpo на сайте Лондонской фондовой биржи, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Жеваго проинформировал правление компании о своем решении временно отстраниться от должности генерального директора, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий.

Вместо него совет директоров Ferrexpo назначил и.о. гендиректора финансового директора компании Криса Мэве.

При этом Жеваго останется в совете директоров в качестве независимого неисполнительного директора.

Как сообщали Українські Новини, экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в ГБРРанее САП вернула НАБУ представление о снятии неприкосновенности с депутата-миллиардера Жеваго.  

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