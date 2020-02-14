Коронавірус Covid-19: число хворих перевищило 64 тисячі осіб

В той час, як у В'єтнамі через коронавіруса на карантин закрили комуну, від китайського коронавірусу Covid-19 померло вже 1383 людини. В той же час успішно завершили лікування 6886.

Про це свідчить мапа поширення коронавіруса від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Разом з тим кількість хворих збільшилася до 64 тисяч. Хоча ще 12 лютого кількість хворих тримався на рівні 45 тисяч.

Карта поширення коронавіруса від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Як повідомляє офіційне агентство Китаю "Сіньхуа", число заражених збільшилися через використання іншого методу діагностики: комп'ютерної томографії. З її допомогою виявляють пневмонію, яку викликає коронавірус.

Комісія з охорони здоров'я провінції Хубей заявила, що число нових випадків увійшли 13322 клінічно діагностованих випадки, які з четверга були визнані підтвердженими.

Лідером серед розповсюдження вірусу залишається Китай, провінція Ухань.

Як повідомляли Українські Новини, число хворих коронавірусом перевищила 60 тисяч людей. Крім того, в Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом. Тим часом ВООЗ дала офіційну назву новому коронавирусу.