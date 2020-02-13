Первый карантин за пределами Китая: во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли коммуну

В то время в Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса, власти вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонлой, расположенную в 40 километрах от столицы страны - Ханоя. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Вьетнама, сообщает DW.

Сообщается, что решение приняли 13 февраля, после того как стало известно о шестом случае заражения коронавирусом COVID-19 в сельскохозяйственной коммуне с 10-тысячным населением, состоящей из нескольких деревень.



"С 13 февраля мы экстренно изолируем и поместим под карантин эпидемическую зону в коммуне Шонлой", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Срок изоляции составит 20 дней.

Вокруг Шонлоя установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает агентство AFP со ссылкой на своих корреспондентов. Медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующие средства на автомобили, проезжающие через КПП. Власти посоветовали жителям избегать мест крупного скопления людей.



Как сообщали Українські Новини, число заболевших коронавирусом превысило 60 тысяч человек.



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Тем временем ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.