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13 февраля 2020, четверг, 20:17 209
Мир 2020-02-13T20:17:59+02:00
Українські Новини
Первый карантин за пределами Китая: во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли коммуну

Первый карантин за пределами Китая: во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли коммуну

Валерия Драгомирова
Китай, Коронавирус, Вьетнам, Карантин
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В то время в Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса, власти вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонлой, расположенную в 40 километрах от столицы страны - Ханоя. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Вьетнама, сообщает DW.

Сообщается, что решение приняли 13 февраля, после того как стало известно о шестом случае заражения коронавирусом COVID-19 в сельскохозяйственной коммуне с 10-тысячным населением, состоящей из нескольких деревень.


"С 13 февраля мы экстренно изолируем и поместим под карантин эпидемическую зону в коммуне Шонлой", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Срок изоляции составит 20 дней.

Вокруг Шонлоя установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает агентство AFP со ссылкой на своих корреспондентов. Медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующие средства на автомобили, проезжающие через КПП. Власти посоветовали жителям избегать мест крупного скопления людей.

Как сообщали Українські Новини, число заболевших коронавирусом превысило 60 тысяч человек. 

Кроме того, в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом

Тем временем ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.

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