Первый карантин за пределами Китая: во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли коммуну

В то время в Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса, власти вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонлой, расположенную в 40 километрах от столицы страны - Ханоя. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Вьетнама, сообщает DW. Сообщается, что решение приняли 13 февраля, после того как стало известно о шестом случае заражения коронавирусом COVID-19 в сельскохозяйственной коммуне с 10-тысячным населением, состоящей из нескольких деревень."С 13 февраля мы экстренно изолируем и поместим под карантин эпидемическую зону в коммуне Шонлой", - говорится в заявлении министерства здравоохранения. Срок изоляции составит 20 дней. Вокруг Шонлоя установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает агентство AFP со ссылкой на своих корреспондентов. Медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующие средства на автомобили, проезжающие через КПП. Власти посоветовали жителям избегать мест крупного скопления людей.Как сообщали Українські Новини, число заболевших коронавирусом превысило 60 тысяч человек. Кроме того, в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом. Тем временем ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.