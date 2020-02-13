У "Слузі народу" частина депутатів вважають коронавірус прийомом маркетологів

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк назвала новий смертельний вірус під назвою "коронавірус", на який заразилися вже більше 60 000 чоловік, маркетинговим ходом. Про це вона заявила в ефірі телеканалу НАШ.

Так, вона повідомила, що у фракції думки депутатів щодо нової епідемії розділилися.

"В нашій фракції депутати розділилися на два табори: одні вважають, що коронавірус - це дійсно загроза, а інші - що це маркетинговий хід, щоб продати більше масок. Я належу до другої категорії, вважаю, що це маркетинговий хід, але на всяк випадок запаслася респіраторами, купила 10 штук по 150 гривень, щоб було", - сказала Василевська.

Ольга Василевська-Смаглюк підкреслила, що на вчорашньому засіданні Кабміну питання загрози коронавірусу взагалі не піднімалося.

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Як повідомляли Українські Новини, в Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Раніше МОЗ назвав причину різкого збільшення кількості заражених на коронавірус в світі. Також в Китаї назвали головний спосіб зараження на коронавірус.