Samsung розповів, що робити, якщо ваш розумний телевізор заблокували

З січня 2020 року користувачі телевізорів Samsung з України, Росії та Молдови стали помічати, що у їх пристроїв пропав ряд смарт-функцій. Наприклад, при спробі заходу в Інтернет через телевізор на екрані з'являвся напис "This TV is not fully functional in this region".

Про те, як розблокувати розумний телевізор розповіла прес-служба Samsung Electronics Україна в інтерв'ю Українським Новинам.

В службі підтримки користувачів заявили, що компанія не може гарантувати роботу пристроїв в регіоні, для якого вони не були спочатку призначені і сертифіковані виробником. В такому разі покупцеві слід звернутися в сервісний центр.

Сервісні центри Samsung можуть діагностувати пристрій і запропонувати можливі рішення. Для цього покупцям потрібно звернутися на гарячу лінію 0-800-502-000, а також в авторизовані сервісні центри Samsung.

Раніше Українські Новини писали про те, як змінити регіон на телевізорі Samsung і заново "оживити" розумні функції.

Також писали про те, що потрібно знати українцям про "сірі пристрої" і як їх відрізнити від оригінальних.