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13 лютого 2020, четвер, 14:37 7
Суспільство 2020-02-13T14:44:11+02:00
Українські Новини
Samsung розповів, що робити, якщо ваш розумний телевізор заблокували

Samsung розповів, що робити, якщо ваш розумний телевізор заблокували

Таня Войтюк
Samsung, блокування, блокування ТБ, телевізор
Телевізор Samsung.Фото:mediasat.info
Телевізор Samsung.Фото:mediasat.info

З січня 2020 року користувачі телевізорів Samsung з України, Росії та Молдови стали помічати, що у їх пристроїв пропав ряд смарт-функцій. Наприклад, при спробі заходу в Інтернет через телевізор на екрані з'являвся напис "This TV is not fully functional in this region".

Про те, як розблокувати розумний телевізор розповіла прес-служба Samsung Electronics Україна в інтерв'ю Українським Новинам.

В службі підтримки користувачів заявили, що компанія не може гарантувати роботу пристроїв в регіоні, для якого вони не були спочатку призначені і сертифіковані виробником. В такому разі покупцеві слід звернутися в сервісний центр.

Сервісні центри Samsung можуть діагностувати пристрій і запропонувати можливі рішення. Для цього покупцям потрібно звернутися на гарячу лінію 0-800-502-000, а також в авторизовані сервісні центри Samsung.

Раніше Українські Новини писали про те, як змінити регіон на телевізорі Samsung і заново "оживити" розумні функції.

Також писали про те, що потрібно знати українцям про "сірі пристрої" і як їх відрізнити від оригінальних.

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