Samsung начала блокировать смарт-функции на "серых" телевизорах

На экране телевизоров появляется надпись о том, что функции не доступны в этом регионе. Фото: vc.ru

На экране телевизоров появляется надпись о том, что функции не доступны в этом регионе. Фото: vc.ru

Южнокорейская транснациональная компания Samsung с января 2020 года объявила войну своим пользователям, которые приобрели "серое" устройство, и стала блокировать часть смарт-функций, передает Onliner.

На подобное новшество обратили внимание пользователи в Украине, России и Молдове. По словам одного из владельцев телевизора Samsung, его устройство внезапно утратило все смарт-функции и доступ к интернету, превратившись в обычный монитор.

Все они стали "жертвами" обновленной политики безопасности Samsung, направленной на защиту рынка борьбу с покупкой техники у неофициальных ритейлеров.

В Samsung говорят о том, что блокировка "умных" функций телевизора свидетельствует о том, что данное устройство было изготовлено для использования в другом регионе и вполне себе может не работать, если используется в неположенном месте нахождения.

"Производитель не может гарантировать доступность всех функций при использовании устройства в странах, отличных от изначально предназначенных. Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции пользователя. Мы рекомендуем покупать продукцию, которая прошла серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначена для продажи в Республике Беларусь производителем", — объясняют в беларусском представительстве компании.

Ответ модератора в России. Скриншот:vc.ru

Как сообщали Українські Новини, в России запретят продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры без российского ПО.

Также в США суд запретил правоохранителям требовать биометрические данные у подозреваемых для разблокировки смартфонов.