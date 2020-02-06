подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Samsung начала блокировать смарт-функции на "серых" телевизорах
06 февраля 2020, четверг, 19:13 6
Жизнь 2020-02-06T19:14:12+02:00
Українські Новини
Samsung начала блокировать смарт-функции на "серых" телевизорах

Samsung начала блокировать смарт-функции на "серых" телевизорах

Таня Войтюк
Samsung, Телевизор, Техника, Монитор, Украина, Россия, Молдова
На экране телевизоров появляется надпись о том, что функции не доступны в этом регионе. Фото: vc.ru
На экране телевизоров появляется надпись о том, что функции не доступны в этом регионе. Фото: vc.ru

Южнокорейская транснациональная компания Samsung с января 2020 года объявила войну своим пользователям, которые приобрели "серое" устройство, и стала блокировать часть смарт-функций, передает Onliner.

На подобное новшество обратили внимание пользователи в Украине, России и Молдове. По словам одного из владельцев телевизора Samsung, его устройство внезапно утратило все смарт-функции и доступ к интернету, превратившись в обычный монитор.

Все они стали  "жертвами" обновленной политики безопасности Samsung, направленной на защиту рынка борьбу с покупкой техники у неофициальных ритейлеров.

В Samsung говорят о том, что блокировка "умных" функций телевизора свидетельствует о том, что данное устройство было изготовлено для использования в другом регионе и вполне себе может не работать, если используется в неположенном месте нахождения.

"Производитель не может гарантировать доступность всех функций при использовании устройства в странах, отличных от изначально предназначенных. Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции пользователя. Мы рекомендуем покупать продукцию, которая прошла серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначена для продажи в Республике Беларусь производителем", — объясняют в беларусском представительстве компании.

Ответ модератора в России. Скриншот: Ответ модератора в России. Скриншот:vc.ru

Как сообщали Українські Новини, в России запретят продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры без российского ПО.

Также в США суд запретил правоохранителям требовать биометрические данные у подозреваемых для разблокировки смартфонов.

Больше новостей о: Samsung Телевизор Техника Монитор Украина Россия Молдова

В России начали продавать телефоны с гибким экрано...
В России запретят продавать смартфоны, компьютеры ...
Деньги не вернут: от каких покупок лучше отказатьс...
Мониторы в вагонах киевского метро демонтируют за ...
Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала
Зеленский назначил львовским губернатором бизнесмена Козицкого
Новости
Рейсовый автобус попал в ДТП под Одессой. Фото: полиция
Под Днипром с моста упал автомобиль, а в Виннице на взятке попался депутат облсовета 19:05 Новости из регионов
Человек с оружием. Фото: Максим Саврасов
Депутаты заметили, что сегодня в Раду пришел человек с оружием 19:00
Нефедов заявил, что на порно-шоу De Sad девушки не были голые и ничего ужасного он не сделал 18:35
Гривна на межбанке уверенно растет 18:35
Федина заявила, что не смогла получить подозрение из-за болезни 18:31
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию 06:15
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
больше новостей
В Украине запустили электронные техпаспорта и права
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok