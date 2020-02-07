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07 февраля 2020, пятница, 15:56 95
Технологии 2020-02-07T16:00:15+02:00
Українські Новини
Почему Samsung блокирует смарт-функции на телевизорах в Украине: все о "серых устройствах"

Почему Samsung блокирует смарт-функции на телевизорах в Украине: все о "серых устройствах"

Елизавета Кесельман
Компьютеры, Телевизор, Блокировка ТВ, Samsung
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info

После объявляения компанией Samsung войны пользователям, которые приобрели "серое устройство", в соцсетях начали появляться жалобы, что компания начала блокировать телевизоры, объяснив это тем, что "не все функции этого ТВ работают в том или ином регионе". О том, почему это происходит, сообщают в ain.ua.

На непонятную блокировку пожаловались покупатели из Украины, Молдовы, Белоруси и России.

Отмечается, что российский офис компании уже выпустил разъяснение: блокировка связана с тем, что устройства предназначены не для того региона, в котором их купили и используют:

"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)", - говорится в сообщении.

В то же время, в официальной Facebook-группе "Samsung Украина", под постами компании многие пользователи делятся рассказами о блокировке устройств, но объяснений, почему это происходит, представители так и не дали.

Среди пользоваелей появилось мнение, что телевизоры ввезены нелегально, поэтому и блокируются. Однако в ведомстве выделили нюанс: если пользователь купил устройство не от официального дистрибьютора, но при этом официально завезенное и растаможенное в Украине — такая техника строго говоря не считается нелегальной.

Скриншот:ain.uaСкриншот:ain.ua

Что касаемо Украины, то в стране не запрещен прямо принцип параллельного импорта.

Это — импорт товаров с нанесенным на них товарным знаком без получения обязательного согласия правообладателя. Такой импорт может идти "параллельно" и независимо от импорта товара правообладателем, и без разрешения правообладателя в Украине. Для официальных импортеров выгоднее ограничение параллельного импорта: тогда пользователи будут покупать технику только у официальных дистрибьюторов.

Существует практика, когда правообладатели могут блокировать на украинской таможне товар, который ввозят неофициальные поставщики.

Законодательную неопреденность в этом вопросе уже не раз обсуждали эксперты рынка электронной торговли, в парламент вносили законопроекты, которые разрешают параллельный импорт, но они не были приняты.

Как сообщали Українські Новини, в России запретят продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры без российского ПО.

Также в США суд запретил правоохранителям требовать биометрические данные у подозреваемых для разблокировки смартфонов.

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