47% опитаних "Левада-центром" росіян негативно ставляться до України

47% росіян, яких опитав аналітичний центр Юрія Левади відносяться до України негативно, 42% — позитивно, що свідчить про погіршення ставлення росіян до жителів України.

Про це говорять результати опитування за січень 2020 року, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено запитання: "Як ви в цілому ставитеся зараз до України?"

27% росіян вибрали відповідь "в основному погано", 20% — "дуже погано", 36% —"в основному добре" і лише 6% — "дуже добре".

При цьому 11% опитаних утрималися від відповіді.

Опитування було проведено 23-29 січня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення обсягом 1 603 людини у віці від 18 років у 137 населених пунктах в 50 регіонах Росії.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,4%.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами опитування "Левада-центру", рейтинг довіри Путіну серед населення Росії знизився на 4 процентних пункти.

Раніше в "Левада-центрі" відзначили коливання громадської думки у Росії щодо майбутнього "республік" на сході України: вперше з квітня 2014 року помітно зросла кількість прихильників входження регіону до складу РФ і вперше за всю історію опитування різко зросла частка прихильників довоєнного стану справ.