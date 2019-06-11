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  • Большинство россиян хотят видеть юго-восток Украины независимым либо в составе России, - соцопрос
11 июня 2019, вторник, 21:58 57
Мир 2019-06-11T21:58:01+03:00
Українські Новини
Большинство россиян хотят видеть юго-восток Украины независимым либо в составе России, - соцопрос

Большинство россиян хотят видеть юго-восток Украины независимым либо в составе России, - соцопрос

Социологи "Левада-центра" отметили колебания общественного мнения в России относительно будущего непризнанных республик на юго-востоке Украины: впервые с апреля 2014 года заметно выросло число сторонников вхождения региона в состав РФ и впервые за всю историю опроса резко подросла доля сторонников докризисного положения дел.

Согласно пресс-релизу "Левада-центра", вариант о том, чтобы юго-восток Украины стал независимым государством, выбрало большинство респондентов - 29%, пишет "Интерфакс".

Этот ответ стабильно оказывается самым популярным в России с мая 2014 года.

Заметно конкурировать с этим ответом стал вариант о том, чтобы юго-восток Украины стал частью России - этот пункт выбрали 27% респондентов. Самое большое количество сторонников этого ответа в опросах "Левада-центра" было в марте 2014 года - 48%, но затем показатель резко снизился и в предыдущем опросе от марта 2017 года так ответили 21% опрошенных.

Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%. Доля ответивших так постепенно падает с марта 2015 г. (27%), в ходе последнего подобного опроса в марте 2017 года так ответил 21%.

Самый заметный рост показал вариант "Оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса" - так ответили 14%. Если за все время проведения опроса - с марта 2014 по март 2017 года - доля отвечавших таким образом колебалась в коридоре от 8% до 4%, то в мае 2019 года по сравнению с мартом 2017 года число сторонников такого решения в опросе выросло вдвое.

Как сообщали Українські Новини, Владимиру Путину стабильно доверяют 82%.

Также россияне считают Украину одним из главных врагов.

Больше новостей о: Соцопрос Сепаратизм Донбасс россияне Юго-восток Левада-Центр

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