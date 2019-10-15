Отношение украинцев и россиян друг к другу почти одинаковое, - опрос

56% респондентов-россиян, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российским Аналитическим центром Юрия Левады ("Левада-Центр"), хорошо относятся к украинцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

В ходе исследования украинцам задавался вопрос: "Как Вы в целом сейчас относитесь к России?", а россиянам: "Как Вы в целом сейчас относитесь к Украине?"

В Украине хорошо или очень хорошо относятся к России 54% респондентов, плохо или очень плохо 35%, 12% - не определились. В России хорошо или очень хорошо относятся к Украине 56% респондентов, плохо или очень плохо - 31%, при этом 13% не определились.

Кроме того, 54% россиян считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен, 23% - за отношения, как с другими государствами, – с закрытыми границами, с визами и таможнями, 19% считают, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство, 4% затруднились ответить.

При этом 49% украинцев за открытые границы, без виз и таможен, 41% - за закрытые границы, визы и таможни, 3% - за объединение в одно государство, 7% затруднились ответить.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России; было опрошено 1 601 человек в возрасте 18 лет и старше в период с 26 сентября по 2 октября. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,4% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Опрос проводился КМИС методом интервью с 6 по 16 сентября 2019 года среди 2 035 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году 55% опрошенных КМИС и "Левада-Центром" россиян плохо относились к украинцам.

В то же время, 55% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают против продажи земли сельскохозяйственного назначения.

а почти половина украинцев считают полезным сотрудничество Украины с МВФ.