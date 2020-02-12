подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
ONLINE
12.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности"

12 февраля 2020, среда, 09:55 173
Мир 2020-02-12T09:56:11+02:00
Українські Новини
Рейтинг Путина снизился в 2 раза

Рейтинг Путина снизился в 2 раза

Елизавета Кесельман
Россия, Рейтинг доверия, Путин, президент Владимир Путин, Михаил Мишустин, Медведев Дмитрий
Путин. Скриншот фильма
Путин. Скриншот фильма "Крым. Путь на Родину"

Рейтинг доверия Путину среди населения России снизился на 4 процентных пункта. Об этом говорится в январском опросе "Левада-центра", опубликованном 7 февраля, передают Ведомости.

Отмечается, что в ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту составлял 59%, на данный момент – 35%, что означает, что за 2 года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.

"Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 г.: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать", - выразил свое мнение директор "Левада-центра" социолог Лев Гудков.

Помимо Путина, народ перестал доверять экс-премьеру Дмитрию Медведеву, его  рейтинг доверия снизился с 9 до 5%.

В то же время, доверие выросло с сентября 2019 года, доверие выросло к доверие министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17%), хотя традиционно показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими.

Также "Левада-центр" впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют – 4%. Сумма тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39%.

Как сообщали Українські Новини, Путин пообещал выплатить премию в 28,7 тыс. гривен ветеранам РФ, Литвы, Латвии и Эстонии к 75-летию Победы.

Больше новостей о: Россия Рейтинг доверия Путин президент Владимир Путин Михаил Мишустин Медведев Дмитрий

США призывает Россию прекратить незаконную оккупац...
За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2%...
Путин выплатит премию в 28,7 тыс. гривен ветеранам...
Гончарук "пропетлял" отставку по "прослушке". Хотя...
От коронавируса за сутки умерли сто человек
Кабмин сегодня проведет закрытое заседание
Новости
Андрей Дихтяренко: Я за переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" 09:59 Мнение
Рейтинг Путина снизился в 2 раза 09:55
Еврокомиссар пообещал защищать языковые права нацменьшинств в Украине 09:45
Чиновник на Bentley – отличная картинка для скандала, и неважно, что по факту связи нет, - Щуцкий 09:38
Северный мост в Киеве.Фото: Информатор
Киев сегодня частично ограничит движение на Северном мосту 09:33
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
больше новостей
Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек, – Бойко 13:57
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Водителя маршрутки заставили публично извиниться перед семьей погибшего бойца АТО возле его могилы.Фото:facebook/cherkasy.svoboda
Свободовцы вывезли на кладбище водителя маршрутки, который отказал в проезде детям АТО 11:22
больше новостей
Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней узникам Аушвица в Киеве получили 7 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok