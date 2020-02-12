Рейтинг Путина снизился в 2 раза

Рейтинг доверия Путину среди населения России снизился на 4 процентных пункта. Об этом говорится в январском опросе "Левада-центра", опубликованном 7 февраля, передают Ведомости.

Отмечается, что в ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту составлял 59%, на данный момент – 35%, что означает, что за 2 года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.

"Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 г.: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать", - выразил свое мнение директор "Левада-центра" социолог Лев Гудков.

Помимо Путина, народ перестал доверять экс-премьеру Дмитрию Медведеву, его рейтинг доверия снизился с 9 до 5%.

В то же время, доверие выросло с сентября 2019 года, доверие выросло к доверие министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17%), хотя традиционно показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими.

Также "Левада-центр" впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют – 4%. Сумма тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39%.

Как сообщали Українські Новини, Путин пообещал выплатить премию в 28,7 тыс. гривен ветеранам РФ, Литвы, Латвии и Эстонии к 75-летию Победы.