Федіну не будуть заарештовувати за погрози Зеленському, а виберуть інший запобіжний захід

Державне бюро розслідувань має намір просити суд обрати для депутата Верховної Ради Софії Федині (фракція "Європейська солідарність") запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.

Про це Українським Новинам повідомив представник ДБР.

"Стаття не тяжка, тому запобіжний захід не буде пов'язана з позбавленням волі", - сказав він.

За його словами, ДБР буде просити суд обрати Фединій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - так само, як і у випадку з волонтером Марусею Звіробій (Олена Самбул).

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Звіробій, яку підозрюють у погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського.

Наприкінці листопада ДБР проводило обшук у Звіробій по справі про можливу погрозу вбивства Зеленському.

Раніше 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій було опубліковано відео, на якому Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина виражаються відносно Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його розмовою з ветеранами в Золотому Луганської області.