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13 лютого 2020, четвер, 12:55 6
Судова влада 2020-02-13T13:02:29+02:00
Українські Новини
Федіну не будуть заарештовувати за погрози Зеленському, а виберуть інший запобіжний захід

Федіну не будуть заарештовувати за погрози Зеленському, а виберуть інший запобіжний захід

Таня Войтюк
Софія Федина, Маруся Звіробій, Володимир Зеленський, ДБР, Запобіжний захід
Софія Федина Федина, депутат Європейської солідарності
Софія Федина Федина, депутат Європейської солідарності

Державне бюро розслідувань має намір просити суд обрати для депутата Верховної Ради Софії Федині (фракція "Європейська солідарність") запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.

Про це Українським Новинам повідомив представник ДБР.

"Стаття не тяжка, тому запобіжний захід не буде пов'язана з позбавленням волі", - сказав він.

За його словами, ДБР буде просити суд обрати Фединій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - так само, як і у випадку з волонтером Марусею Звіробій (Олена Самбул).

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Звіробій, яку підозрюють у погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського.

Наприкінці листопада ДБР проводило обшук у Звіробій по справі про можливу погрозу вбивства Зеленському.

Раніше 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій було опубліковано відео, на якому Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина виражаються відносно Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його розмовою з ветеранами в Золотому Луганської області.

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