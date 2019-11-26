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26 ноября 2019, вторник, 11:45 658
Судебная власть 2019-11-26T14:30:04+02:00
Українські Новини
Проект сообщения о подозрении Федине в угрозе убийством Зеленского ГБР передало в Генпрокуратуру

Проект сообщения о подозрении Федине в угрозе убийством Зеленского ГБР передало в Генпрокуратуру

ГБР, Генпрокуратура, София Федина
София Федина, депутат Европейской солидарности. Украинское фото
София Федина, депутат Европейской солидарности. Украинское фото

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения депутату Верховной Рады Софии Федине ("Европейская солидарность") о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Президента Украины действующему народному депутату Украины и гражданке", - сказано в нем.

Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Федины.

По предварительной информации, 26 октября Федина, находясь во Львове, осуществила онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражала угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Предварительная квалификация - ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому.

Также депутат Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний Фединой и волонтера Маруси Зверобой в адрес Президента Владимира Зеленского.

Ранее "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому.

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