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13 лютого 2020, четвер, 10:17 20
Політика 2020-02-13T12:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський ввів в РНБО Єрмака замість Богдана

Зеленський ввів в РНБО Єрмака замість Богдана

Елизавета Кесельман
Офіс Президента України, Володимир Зеленський, РНБО, Андрій Богдан, Андрій Єрмак
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента/Facebook
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента/Facebook

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) замість Андрія Богдана Андрія Єрмака, який змінив його на посаді керівника Офісу Президента.

Про це йдеться в указі №52 від 12 лютого, передають Українські Новини.

Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу 11 лютого і призначив на його місце Єрмака, який до цього працював помічником Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан очолював Офіс Президента, а Єрмак працював помічником Зеленського з 21 травня 2019 року.

Також Андрій Єрмак розповів, що ніякі закони, які яким-небудь чином обмежили б свободу слова, в Україні не будуть прийняті.

Крім того, Єрмак заявив, що не має наміру звільняти своїх заступників після зміни Богдана, а також, що Україна не обговорювала з Росією відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі виступав перед порожнім залом через непідготовленість його помічника з питань зовнішньої політики Андрія Єрмака, який "забув" зібрати аудиторію.

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