Ермак не намерен увольнять своих замов после смены Богдана

Андрей Ермак, который сменил Андрея Богдана в должности руководителя Офиса Президента, не намерен осуществлять замену заместителей.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Прошел только один день. Я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока у меня планов кого-то менять или проводить какие-то ротации нет", - сказал он.

Ермак добавил, что настроен на плодотворную, эффективную коллективную работу.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Президент Владимир Зеленский уволил Богдана и назначил руководителем Офиса Президента Ермака, уволив его перед этим с должности своего помощника.

Также Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана.

Богдан возглавлял Офис, а Ермак работал помощником Зеленского с 21 мая 2019 года.

Ранее Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел, так как он расстался со своей девушкой.