Микитася зобов'язали носити електронний браслет ще два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив зобов'язання колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (група "Воля народу") носити електронний браслет до 14 квітня.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Олександр Лисак.

"Всі продовжили, в повному обсязі", - сказав він.

За його словами, зобов'язання носити браслет продовжено ще на 2 місяці.

Рішення суду було прийнято в середу.

Як повідомляли Українські Новини, спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький після того, як вийшов з відпустки особисто скасував дозвіл на виїзд за кордон колишньому депутату Верховної Ради Максиму Микитасю.

Раніше правоохоронці зняли Микитася з рейсу у Великобританію. 20 січня правоохоронці знову наділи електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася.

А адвокат Олександр Лисак повідомив, що Микитась отримав дозвіл вилетіти до Великобританії від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).