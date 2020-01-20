Холодницкий после выхода из отпуска лично отменил разрешение на выезд Микитасю

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий после того, как вышел из отпуска лично отменил разрешение на выезд за границу бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю. Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе Генерального прокурора. По его словам, он ничего не знал о том, что Микитась получил такое разрешение, поскольку находился в отпуске. "Однако только после личного вмешательства Холодницкого Микитасю отменили разрешение на выезд в Лондон", - сказал он. Источник уточнил, что разрешение на выезд за границу Микитасю на 4 дня подписал заместитель Холодницкого. Микитась должен был уехать за границу на 4 дня, с 20 по 24 января. Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители сняли Микитася с рейса в Великобританию. 20 января правоохранители снова надели электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася. Ранее адвокат Александр Лысак сообщил, что Микитась получил разрешение вылететь в Великобританию от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).