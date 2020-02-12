САП перевіряє можливе отримання російського громадянства екс-депутатом Онищенком

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перевіряє можливе отримання колишнім депутатом Верховної Ради Олександром Онищенком (позафракційний) паспорта громадянина Росії.

Про це Українським Новинам повідомив керівник САП Назар Холодницький.

"Перевіряємо інформацію", - сказав він.

За його словами, особливо САП цікавить факт, коли саме йому був виданий паспорт громадянина Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Онищенко просить Німеччину надати йому політичний притулок. За словами адвоката Онищенка Інго Міноджіо, вразі, якщо Німеччина не надасть притулок політику, а суд відхилить запит на екстрадицію в Україну як політично мотивований, він готовий виїхати в Росію.

Також Офіс генерального прокурора засекретив інформацію про екстрадицію з Німеччини в Україну колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний).

Раніше повідомлялося про те, що Антикорупційний суд призначив на 4 травня 2020 року розгляд справи проти колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.