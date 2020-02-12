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12 лютого 2020, середа, 16:20 10
Суспільство 2020-02-12T18:00:05+02:00
Українські Новини
Евакуація українців з китайського Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань, - Гончарук

Евакуація українців з китайського Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань, - Гончарук

Валерия Драгомирова
Олексій Гончарук, Евакуація, Українці, Ухань, Коронавірус
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що евакуація громадян України з Уханя (Китай) відбудеться після розв'язання організаційних питань.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми продовжуємо шукати можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для населення. Існують тонкощі з тим, як поводить себе інфекція. Є досвід інших країн, яким чином організовується евакуація. Ми його вивчаємо", - прокоментував Гончарук.

За його словами, евакуація відбудеться тоді, коли буде впевненість, що вона не спричинить ризику проникнення і розповсюдження коронавірусу по території України.

"Це питання днів. У нас літак готовий. Визначено кілька об'єктів, на які може здійснюватися евакуація. Готується схема розміщення (людей)", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що підготовку до евакуації людей супроводжує ряд технічних питань.

Вони стосуються, зокрема, дотримання прав людини, організації обслуговування.

"Є кілька варіантів. Ми визначаємося з тим, який з них є кращим", - сказав Гончарук.

Раніше з'явилися повідомлення, що евакуація українців з Уханя була запланована на 11 лютого, проте не відбулася.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, для евакуації українців готується літак орієнтовно на 50 місць.

Перед посадкою пасажирів виміряють температуру. Особи з ознаками хвороби не будуть допущені на посадку.

В Україні пасажирів та екіпаж автобусами доставлять до місця ізоляції, яка триватиме 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна вирішила направити чартерний рейс в Китай для евакуації українців з Уханя (провінція Хубей) у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Також українцям, які відмовилися від карантину, відмовлять в евакуації з Китаю.


Тим часом ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.

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Евакуація українців з китайського Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань, - Гончарук
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