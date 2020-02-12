Через тиждень карантин знімуть з японського лайнера, зараженого коронавірусом

Карантин на круїзному лайнері Diamond Princess планується завершити 19 лютого. Про це повідомив телеканал CNN. Повідомляється, що на борту знаходиться команда з семи фармацевтів, які забезпечують видачу ліків мандрівникам. Крім того, виконавчий віце-президент компанії Раї Калуори заявив у відеозверненні, що "найвищим пріоритетом є забезпечення гостей та екіпажу ліками". Однак число заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросла до 174. Після того, як підтвердили зараження українців коронавірусом на японському лайнері, і. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що ними виявилися чоловік і жінка. Як повідомляли Українські Новини, 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом. Також компанія-організатор круїзу поверне гроші всім пасажирам і подарує інше подорож, аналогічне по вартості.