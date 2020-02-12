підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новини
  • Світ
  • Через тиждень карантин знімуть з японського лайнера, зараженого коронавірусом
12 лютого 2020, середа, 14:16 9
Світ 2020-02-12T15:00:03+02:00
Українські Новини
Через тиждень карантин знімуть з японського лайнера, зараженого коронавірусом

Через тиждень карантин знімуть з японського лайнера, зараженого коронавірусом

Ольга Фандорина
Карантин, Круїзний лайнер, коронавірус в Китаї, Коронавірус
Японський лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі
Японський лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі

Карантин на круїзному лайнері Diamond Princess планується завершити 19 лютого. Про це повідомив телеканал CNN.

Повідомляється, що на борту знаходиться команда з семи фармацевтів, які забезпечують видачу ліків мандрівникам. Крім того, виконавчий віце-президент компанії Раї Калуори заявив у відеозверненні, що "найвищим пріоритетом є забезпечення гостей та екіпажу ліками".

Однак число заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросла до 174.

Після того, як підтвердили зараження українців коронавірусом на японському лайнері, і. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що ними виявилися чоловік і жінка.

Як повідомляли Українські Новини, 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом.

Також компанія-організатор круїзу поверне гроші всім пасажирам і подарує інше подорож, аналогічне по вартості.

Більше новин про: Карантин Круїзний лайнер коронавірус в Китаї Коронавірус

Всі дитячі садки та школи під Дніпром закрили на к...
Українці на лайнері: що відомо про пасажирів з кор...
Від коронавірусу за добу померли сто осіб...
ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу...
Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак
СБУ заборонила в'їзд в Україну 675 росіянам в 2019 році
Новини
Засновники Всеукраїнської аграрної ради Орлов та Левтеров публічно висловили недовіру керівникам ради Дикуну та Соколову 15:02
Завдяки діям Артема Ситника держава отримала тільки 234 млн від продажу активів ВіЕйБі банку замість 8 млрд грн, - заява Олега Бахматюка 14:55
Суд засудив умовно до 5 років в'язниці 3 жінок за проведення "референдуму" на підтримку "ЛНР" 14:38
Через тиждень карантин знімуть з японського лайнера, зараженого коронавірусом 14:16
"Я не для того працював, щоб зараз подавати у відставку", - Ситник прокоментував можливе звільнення 14:06
більше новин
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
По Закарпаттю прокотилися зимові грози 23:12
Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки 05:25
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
ФСБ Росії затримала військового Нацгвардії 22:24
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 08:25 Карта
більше новин
В Україні створили Агентство з управління держборгом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok