Заразившиеся на лайнере: что известно об украинцах с коронавирусом

После того, как подтвердили заражение украинцев коронавирусом на японском лайнере, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин заявил, что ими оказались мужчина и женщина.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Украинцы находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который временно остается на карантине в порту японской Йокогамы. Информации о том, откуда они на данный момент нет.