Заразившиеся на лайнере: что известно об украинцах с коронавирусом

После того, как подтвердили заражение украинцев коронавирусом на японском лайнере, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин заявил, что ими оказались мужчина и женщина. Об этом он заявил на пресс-конференции, передают Українськi Новини. Украинцы находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который временно остается на карантине в порту японской Йокогамы. Информации о том, откуда они на данный момент нет. "Мы только владеем информацией, что эти две личности являются членами экипажа, они работают в обслуживающей части, то есть это кухня и обслуживание этого лайнера", — сообщил он. Женщине, у которой обнаружили коронавирус, 37 лет, а мужчине — 25. По словам Кузина, украинцев доставили в больницу, в которой будут находиться 14 дней. Сейчас заражение проходит без симптомов. Как сообщали Українські Новини, 26 украинцев находятся на круизном лайнере с выявленным китайским коронавирусом. Также компания-организатор круиза вернет деньги всем пассажирам и подарит другое путешествие, аналогичное по стоимости.