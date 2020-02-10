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10 февраля 2020, понедельник, 17:57 13
Общество 2020-02-10T17:59:08+02:00
Українські Новини
Заразившиеся на лайнере: что известно об украинцах с коронавирусом

Заразившиеся на лайнере: что известно об украинцах с коронавирусом

Таня Войтюк
Коронавирус, круизный лайнер, Украинцы, МОЗ, Япония
Круизный лайнер. Скриншот: YouTube/Новости на Первом Канале
Круизный лайнер. Скриншот: YouTube/Новости на Первом Канале

После того, как подтвердили заражение украинцев коронавирусом на японском лайнере, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин заявил, что ими оказались мужчина и женщина.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Украинцы находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который временно остается на карантине в порту японской Йокогамы. Информации о том, откуда они на данный момент нет.

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