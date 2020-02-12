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12 лютого 2020, середа, 11:41 23
Політика 2020-02-12T11:57:50+02:00
Українські Новини
Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак

Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак

Надежда Комендантова
Андрій Єрмак, Офіс президента, Офіс Президента України, прес-конференція, Єрмак

В той час, як у Лаврова заговорили про можливий зрив нового "нормандського саміту", керівник Офісу Президента Андрій Єрмак допускає, що Президент Володимир Зеленський може особисто зустрітися з Президентом Росії Володимиром Путіним до проведення чергового саміту лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним - це рішення буде приймати Президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна і може стати кроком до отримання реальних результатів від переговорів у "нормандському форматі", то ми цього не виключаємо. Але поки ніяких домовленостей чи розмов на цю тему не було", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Президент Володимир Зеленський звільнив Богдана і призначив керівником Офісу Президента Єрмака, звільнивши його перед цим з посади свого помічника.

У грудні 2019 Зеленський вперше особисто зустрівся з Путіним у рамках "нормандського саміту".

Тоді "нормандська четвірка" домовилася провести наступну зустріч у квітні 2020 року.

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Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак
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