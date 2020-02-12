Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак

В той час, як у Лаврова заговорили про можливий зрив нового "нормандського саміту", керівник Офісу Президента Андрій Єрмак допускає, що Президент Володимир Зеленський може особисто зустрітися з Президентом Росії Володимиром Путіним до проведення чергового саміту лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним - це рішення буде приймати Президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна і може стати кроком до отримання реальних результатів від переговорів у "нормандському форматі", то ми цього не виключаємо. Але поки ніяких домовленостей чи розмов на цю тему не було", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Президент Володимир Зеленський звільнив Богдана і призначив керівником Офісу Президента Єрмака, звільнивши його перед цим з посади свого помічника.

У грудні 2019 Зеленський вперше особисто зустрівся з Путіним у рамках "нормандського саміту".

Тоді "нормандська четвірка" домовилася провести наступну зустріч у квітні 2020 року.