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  • У Лаврова заговорили о возможном срыве нового "нормандского саммита"
11 февраля 2020, вторник, 14:15 684
Политика 2020-02-11T14:15:06+02:00
Українські Новини
У Лаврова заговорили о возможном срыве нового "нормандского саммита"

У Лаврова заговорили о возможном срыве нового "нормандского саммита"

Надежда Комендантова
Нормандская встреча, нормандский формат
Кремль. Фото: wallpaperscraft.com
Кремль. Фото: wallpaperscraft.com

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, из требований так называемого "Парижского пакета" на сегодня выполнен только обмен пленными.

"Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится", - заявил Руденко.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.

Как сообщали Українські Новини, в Офисе президента Украины заявили, что нормандская встреча прошла успешно.

Тем временем Зеленский хочет продлить закон об особом статусе Донбассе.

Главным достижением встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Москве назвали подписание Киевом обязательств по выполнению минских соглашений.

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