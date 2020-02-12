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12 лютого 2020, середа, 08:14 17 Інфографіка
Світ 2020-02-12T08:31:04+02:00
Українські Новини
Від коронавірусу за добу померли сто осіб

Від коронавірусу за добу померли сто осіб

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Смерть від коронавіруса, Covid-19
Медпрацівники переводять пацієнтів в нову лікарню в Ухани. Фото: Xian Gan/People's Daily/Provided to chinadaily
Медпрацівники переводять пацієнтів в нову лікарню в Ухани. Фото: Xian Gan/People's Daily/Provided to chinadaily

В той час, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надала офіційну назву новому коронавирусу - Covid-19, внаслідок зараження з початку епідемії померли 1115 осіб, успішно побороли захворювання 4793 людини.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Кількість заражених. Карта: Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.Кількість заражених. Карта: Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Згідно з інфографікою, більшість смертей, 1068, зафіксовані в провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Підтверджених випадків зараження вже 45183.

Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за добу збільшилася на 100 чоловік.

Кількість померлих і видужали. Карта: Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.Кількість померлих і видужали. Карта: Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї запустили додаток, який попереджає про перебуваючих поруч заражених коронавірусом.

Тим часом перша вакцина від коронавіруса з'явиться приблизно через півтора року.

Також  епідеміологи повідомили, що коронавірусом може заразитися до 60% населення Землі.

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