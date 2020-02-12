Від коронавірусу за добу померли сто осіб

В той час, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надала офіційну назву новому коронавирусу - Covid-19, внаслідок зараження з початку епідемії померли 1115 осіб, успішно побороли захворювання 4793 людини. Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса. Кількість заражених. Карта: Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса. Згідно з інфографікою, більшість смертей, 1068, зафіксовані в провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби. Підтверджених випадків зараження вже 45183. Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за добу збільшилася на 100 чоловік. Кількість померлих і видужали. Карта: Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса. Як повідомляли Українські Новини, в Китаї запустили додаток, який попереджає про перебуваючих поруч заражених коронавірусом. Тим часом перша вакцина від коронавіруса з'явиться приблизно через півтора року. Також епідеміологи повідомили, що коронавірусом може заразитися до 60% населення Землі.