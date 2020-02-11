У Китаї на кота одягли маску, щоб захистити від коронавіруса

У мережі з'явилися фотографії кота, якого вигулюють у медичній масці, щоб захистити від коронавіруса, яким може заразитися до 60% населення Землі.

Фотографії кота в масці з отворами для очей, з'явилися в локальній соціальній мережі Weibo. Пізніше їх стали поширювати інші інтернет-користувачі в різних соціальних мережах, зокрема, в Гонконзі.

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat❤️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN — Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020

Як повідомляли Українські Новини, станом на 11 лютого Міністерство охорони здоров'я України перевіряє п'ять українців з підозрою на коронавірус. Мова йде про трьох громадян, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, а також про двох громадян, які були з ними в контакті.

Одночасно з цим щонайменше двадцять українців перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через коронавірус 2019-nCoV. Про це повідомив чоловік, який знаходиться на судні.

Перші ліки проти китайського нового вірусу може бути готовий через 18 місяців. Поки ж в Китаї почали тестування вакцини проти 2019-nCov на мишах. Однак це лише перша стадія тестування вакцини. Якщо вони пройдуть успішно, досліди продовжать на більш великих тварин.