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11 лютого 2020, вівторок, 19:26 14
Азія 2020-02-11T21:30:02+02:00
Українські Новини
У Китаї на кота одягли маску, щоб захистити від коронавіруса

У Китаї на кота одягли маску, щоб захистити від коронавіруса

Кира Молчанова
фотографії, кіт, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Кіт у масці. Фото: Twitter/Jane Li
Кіт у масці. Фото: Twitter/Jane Li

У мережі з'явилися фотографії кота, якого вигулюють у медичній масці, щоб захистити від коронавіруса, яким може заразитися до 60% населення Землі.

Фотографії кота в масці з отворами для очей, з'явилися в локальній соціальній мережі Weibo. Пізніше їх стали поширювати інші інтернет-користувачі в різних соціальних мережах, зокрема, в Гонконзі.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 11 лютого Міністерство охорони здоров'я України перевіряє п'ять українців з підозрою на коронавірус. Мова йде про трьох громадян, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, а також про двох громадян, які були з ними в контакті.

Одночасно з цим щонайменше двадцять українців перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через коронавірус 2019-nCoV. Про це повідомив чоловік, який знаходиться на судні.

Перші ліки проти китайського нового вірусу може бути готовий через 18 місяців. Поки ж в Китаї почали тестування вакцини проти 2019-nCov на мишах. Однак це лише перша стадія тестування вакцини. Якщо вони пройдуть успішно, досліди продовжать на більш великих тварин.

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