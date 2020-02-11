Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав

По состоянию на 11 февраля Министерство здравоохранения Украины проверяет пять украинцев с подозрением на коронавирус, от которого скончались уже больше 900 человек. Об этом во время брифинга сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, видео которого опубликовано в пресс-службой ведомства.

Так, Скалецкая сообщила, что речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

"На сегодняшний день есть пять человек, которых мы проверяем, есть ли у них коронавирус", - сказала она.

Скалецкая также подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок.

Как сообщали Українські Новини, украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая.

Тем временем 26 украинцев находятся на круизном лайнере с выявленным китайским коронавирусом. А компания-организатор круиза вернет деньги всем пассажирам и подарит другое путешествие, аналогичное по стоимости.