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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 февраля 2020, вторник, 11:35 239
Общество 2020-02-11T12:02:35+02:00
Українські Новини
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав

Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китайский коронавирус, коронавирус в Украине

По состоянию на 11 февраля Министерство здравоохранения Украины проверяет пять украинцев с подозрением на коронавирус, от которого скончались уже больше 900 человек. Об этом во время брифинга сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, видео которого опубликовано в пресс-службой ведомства.

Так, Скалецкая сообщила, что речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

"На сегодняшний день есть пять человек, которых мы проверяем, есть ли у них коронавирус", - сказала она.

Скалецкая также подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок.

Как сообщали Українські Новини, украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая.

Тем временем 26 украинцев находятся на круизном лайнере с выявленным китайским коронавирусом. А компания-организатор круиза вернет деньги всем пассажирам и подарит другое путешествие, аналогичное по стоимости.

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