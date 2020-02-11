Китай змінив підхід до обліку заражених коронавірусом

Влада Китаю змінила методику підрахунку заражених коронавірусом 2019-nCoV. Якщо у зараженої людини відсутні симптоми захворювання, її не вважають інфікованою. Про це йдеться у приписах Національної комісії охорони здоров'я Китаю, повідомляє DW з посиланням на dpa.

Влада країни не пояснила, чим зумовлений такий крок. Точне число фактично хворих людей, яких не внесли в списки заражених, невідомо.

Нова методика йде врозріз з вказівками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка вважає зараженими всіх, які показали позитивні аналізи "незалежно від демонстрації симптомів".



Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом з Китаю може заразитися до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення.

Крім того, українцям, які відмовилися від карантину, відмовлять в евакуації з Китаю.

Раніше стало відомо, що за добу у світі виявлено майже три тисячі випадків захворювання коронавірусом.



Тим часом перша вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через півтора роки.